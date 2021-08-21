У Києві під ОПУ відкрили інклюзивний арт-майданчик за мотивами Марії Примаченко (фото)

Майданчик вийшов дуже яскравим і, в той же час, інклюзивним / Фото: пресслужба ОПУ

У суботу, 21 серпня, в Києві, біля будівлі Офісу Президента України відкрили арт-майданчик, створений за мотивами робіт відомої української художниці Марії Примаченко. Арт-майданчик орієнтований на дорослих і дітей, також він доступний для людей з обмеженими можливостями.

Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

"У нас вже був досвід, як робити інтерактивні майданчики біля Офісу Президента. Сучасні публічні простори стають живими тоді, коли поєднується кілька функцій, а саме тут і з'єднуються мистецтво і інтерактивний дитячий майданчик, який також інклюзивний. Тут діти будуть вчитися мистецтву через інтерактив. Вони підсвідомо і свідомо будуть долучаться до сучасного українського мистецтва. Такої якості майданчиків я не бачив ніде в світі", – зазначив гендиректор ВДНГ Євген Мушкін під час відкриття арт-локації.

Фото: пресслужба ОПУ

В ОПУ пояснили, що вибрали роботи саме Примаченко, оскільки вони найкращим чином ілюструють добро, українську гостинність і передають національний колорит.

Фото: пресслужба ОПУ

Внучка художниці, директор Благодійного фонду "Творча спадщина родини Марії Примаченко" Анастасія Примаченко вважає, що майданчик вийшов дуже яскравим і інклюзивним, адже будь-яка дитина може прийти і пограти на ньому.

Фото: пресслужба ОПУ

"У ці дні ми святкуватимемо 30-річчя незалежності України, і дуже добре в такі часи знайомитися з нашим рідним. Марія Примаченко все своє життя транслювала справжню українську душу, незалежність і силу. Зараз у світі відбувається дуже багато поганого: пандемія, війни. і ми, українці, і все людство трохи забули про ось цю казку, про віру в краще", – підкреслила правнучка художниці.

Фото: пресслужба ОПУ

Арт-майданчик буде працювати з серпня 2021 року і протягом осені.

Фото: пресслужба ОПУ

Про художницю

Марія Примаченко – народилася 30 грудня 1908 (12 січня) 1909 року в селі Болотня (нині Іванківського району Київської області України), де і провела все життя. Українська народна художниця. Народний художник УРСР. Представниця "народного примітиву" ( "наївного мистецтва"). За роки роботи класик сучасної української народної живопису створила понад 500 художніх робіт.

У дитинстві Примаченко перехворіла страшною недугою – поліомієлітом. Це зробило її не по-дитячому серйозною й спостережливою, загострило слух і зір.

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