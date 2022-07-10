У Києві шанувальниця Путіна напала на дітей, які збирали гроші на ЗСУ: їй дали відсіч (відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві на Відрадному діти продавали іграшки, щоб зібрати гроші та передати ЗСУ. На них напала прихильниця "російського світу", проте втрутилися люди. Відео опублікував Telegram-канал "Реальний Київ".
Жінка теж прийшла продавати свої огірки та помідори. Вона поламала дітям лоток, побила іграшки та почала розповідати, що "прийде Путін і наведе тут порядок". Проте оточуючі люди стали на захист дітей. Жінку штовхнули на землю, а її товар розкидали.
Потенційно неприйнятні матеріали
Этот контент содержит потенциально неприемлемые материалы, которые могут показаться людям неприятными или оскорбительными.
Смотреть
Раніше ми повідомляли, що у столиці почали проводити військові заняття з цивільними жителями, щоб підвищити рівень захисту оборони міста Насамперед їх проходять працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій міста.
Також сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи дійсно повітря у місті забруднене, та як мешканцям мегаполіса отримувати достовірну інформацію про його стан.