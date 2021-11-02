У Києві поліція зайнялася хлопцями, які "розстрілювали" бабусю у ліжку

Хлопці спрямовували "пістолет" на бабусю / Колаж "Сьогодні"
Поліція розпочала кримінальне провадження над підлітками, які вирішили познущатися над хворою старенькоюзаради відео в соцмережі.
Про це повідомляє поліція Києва.
Подробиці
Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство.
Винуватцям може загрожувати покарання у вигляді громадських робіт від 150 до 240 годин, арешт до 6 місяців, до 5 років обмеження волі або 2 роки позбавлення волі.
Деталі історії
У Києві підлітки вирішили познущатися над хворою старенькоюзаради відео в соцмережі. Спочатку один із хлопців спрямовував пістолет на бабусю, а другий, який був за кадром, говорив: "Не стріляй".
Один із хлопців узяв пістолет і спочатку спрямовував його на себе, а потім на бабусю. При цьому підліткам було смішно.
Після того, як ситуацію почали обговорювати у соцмережах, один із хлопців вирішив вибачитися. Він записав відео, де визнав свою провину.
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