У Києві проїзд на ВДНГ стане платним. Ми дізналися про подробиці

У Києві не можна буде безкоштовно заїхати на територію ВДНГ. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 18 лютого у Києві обмежать транзитний проїзд територією Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ). Його зроблять платним.

Про це повідомив генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін у Facebook.

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Проїхати від одного заїзду та виїхати через інший можна буде, але за 80 гривень. Безплатний виїзд протягом 30 хвилин буде можливий лише за умови використання того ж шлагбауму, що й для в'їзду.

"Цей крок допоможе зробити відпочинок на ВДНГ більш комфортним завдяки суттєвому зменшенню кількості машин та, відповідно, скороченню автотрафіку", – повідомив Мушкін.

Що нам вдалося дізнатися

Платний проїзд діятиме на постійній основі. Це, щоб знизити потік машин усередині самого парку. Щоб територію ВДНГ як транзитний проїзд не використовували, а заїжджали у справі чи висадили пасажира й назад.

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"Резидентів це правило не стосується, у тих, хто працює на ВДНГ (службовий транспорт), своя система в'їзду. Це мається на увазі саме просто міський транспорт, типу таксі, люди, які приїхали погуляти тощо. Також біля ВДНГ є парковка на центральному вході", – розповіли сайту "Сьогодні".

Скандал на ВДНГ

У Києві на ВДНГ розвалили павільйон, де проходив "Кураж Базар". На його місці будуватимуть Президентський університет.

Засновник "Куражу" Олена Гудкова розповіла, що не отримала навіть звістки про те, що павільйон почали демонтувати. Інформацію побачила у соцмережах.

За її словами, вона не отримала навіть пропозиції щодо допомоги чи компенсації вкладень, а також варіантів адекватного переміщення цілком значущої соціальної, культурної міської події.

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