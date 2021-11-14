У Києві сталася пожежа в ресторані на Подолі (фото)

Працівникам ДСНС вдалося загасити полум'я/Колаж: Сьогодні
У Києві, де нещодавно була пожежа в парку "Совки", горів ресторан "Гніздо". Займання сталося на даху двоповерхової будівлі.
Про це повідомляє ДСНС України у Facebook.
Деталі пожежі
"14 листопада в службу порятунку о 17:28 надійшла інформація про те, що в Подільському районі по вул.Андріївський узвіз, 21 на даху двоповерхової будівлі ресторану "Гніздо" виникла пожежа", — йдеться у повідомленні.
На місці інциденту працювали рятувальники із пожежно-рятувального підрозділу. Площа загоряння становила близько 15 кв.м.
Ліквідація пожежі
За інформацією ДСНС, о 18:14 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. До гасіння вогню залучили 20 людей та 7 одиниць техніки.
У Києві горів торговий центр
У Києві сталася пожежа у торговому центрі "Інтервал-Плаза" у Голосіївському районі. Вогонь помітили на даху будівлі на вулиці Велика Васильківська, 143/2. На місці працювала бригада ДСНС.
Жертв та постраждалих у пригоді немає.
"На даху 6-поверхової адміністративної будівлі сталося коротке замикання електропроводів із подальшим горінням", – зазначається у повідомленні ДСНС Києва.
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