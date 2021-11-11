Дим видно за кілометри: у Києві масштабна пожежа у будівлі (відео)

На місце виїхали рятувальники. Інформації про постраждалих наразі немає

У Києві горить будівля. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сталася пожежа на вулиці Жмеринській у парку "Совки". Як стало відомо, горить дерев'яна будівля.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Подробиці НП

Як розповіли сайту "Сьогодны" у ДСНС Києва, на вулиці Жмеринська горить дерев'яна будівля орієнтовно розміром 50х50. Належність будівлі з'ясовується.

Пожежу локалізували на площі 300 кв. м. На місце виїхали рятувальники.

Інформації про постраждалих наразі немає.

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Пожежа у Лаврі

На території Києво-Печерської Лаври нещодавно виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня з розпису ікон) з поширенням на покрівлю.

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На місці пожежі на території Києво-Печерської лаври працювали рятувальники. До гасіння залучали 55 чоловік та 13 од. техніки ДСНС.

"Наші співробітники ліквідують займання. Займання сталося на другому поверсі двоповерхової будівлі з поширенням на дах будинку. Це приміщення – це художня майстерня на території Києво-Печерської лаври", – повідомили тоді сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.

Займання в майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври ліквідовано. Троє людей постраждали: один із постраждалих вистрибнув із вікна.

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