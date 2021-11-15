У Києві сталася пожежа поблизу ТРЦ "Ocean Plaza" (відео)

Що стало причиною загоряння — невідомо/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно горів ресторан на Подолі, сталося займання на території торговельно-розважального центру "Ocean Plaza".

Про це повідомили в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

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Деталі пожежі

Пожежа виникла на вулиці Антоновича, 176. Нині відомо, що на місці інциденту працюють пожежники. Інформації про постраждалих та загиблих немає.

Пожежники намагаються загасити вогонь ну території ТРЦ "Ocean Plaza"/Відео: Telegram-канал dtp.kiev.ua

У Києві горів ще один торговельний центр

У Києві сталася пожежа у торговельному центрі "Інтервал-Плаза" у Голосіївському районі. Вогонь помітили на даху будівлі на вулиці Велика Васильківська, 143/2. На місці працювала бригада ДСНС.

Жертв та постраждалих у пригоді немає.

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"На даху 6-поверхової адміністративної будівлі сталося коротке замикання електропроводів із подальшим горінням", – пояснили в ДСНС Києва.

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