В Киеве произошел пожар вблизи ТРЦ "Ocean Plaza" (видео)

Что стало причиной возгорания — неизвестно/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно горел ресторан на Подоле, произошло возгорание на территории торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza".

Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

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Детали пожара

Пожар возник на улице Антоновича, 176. Сейчас известно, что на месте инцидента работают пожарные. Информации о пострадавших и погибших нет.

Пожарные пытаются потушить огонь на территории ТРЦ "Ocean Plaza"/Видео: Telegram-канал dtp.kiev.ua

В Киеве горел торговый центр

В Киеве произошел пожар в торговом центре "Интервал-Плаза" в Голосеевском районе. Огонь заметили на крыше здания по адресу Большая Васильковская, 143/2. На месте работала бригада ГСЧС.

Жертв и пострадавших в происшествии нет.

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"На крыше 6-этажного административного здания произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением", – пояснили в ГСЧС Киева.

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