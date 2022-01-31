У Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів: є постраждалі (відео)

Аварія сталася у вечірню пору/Колаж: "Сьогодні"

У Києві на Столичному шосе сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок інциденту є постраждалі.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Деталі

Дорожньо-транспортна пригода сталася на Столичному шосе перед проспектом Науки. Автомобіль Volkswagen врізався в Mazda, який відлетів у задню частину вантажівки MAN. Внаслідок інциденту постраждала пасажирка машини Mazda. Її госпіталізували з травмами. На місці інциденту працювали правоохоронці.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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