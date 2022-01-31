В Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей: есть пострадавшие (видео)

Авария произошла в вечернее время/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве на Столичном шоссе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Подробности

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Столичном шоссе перед проспектом Науки. Автомобиль Volkswagen врезался в Mazda, который отлетел в заднюю часть грузовика MAN. В результате инцидента пострадала пассажирка машины Mazda. Ее госпитализировали с травмами. На месте инцидента работали правоохранители.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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