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В Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей: есть пострадавшие (видео)

Владимир Козырь
31 января, 23:07
Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители

Авария произошла в вечернее время/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве на Столичном шоссе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Подробности

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Столичном шоссе перед проспектом Науки. Автомобиль Volkswagen врезался в Mazda, который отлетел в заднюю часть грузовика MAN. В результате инцидента пострадала пассажирка машины Mazda. Ее госпитализировали с травмами. На месте инцидента работали правоохранители.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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