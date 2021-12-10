У Києві п'яний водій BMW влаштував перегони з поліцейськими (відео)

У Києві водій BMW проїхав на червоний при патрульних та намагався від них втекти. Але зовсім скоро машину та 20-річного водія знайшли. Він був п'яний.
Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва Telegram.
Інцидент стався на вулиці Великій Васильківській. BMW на великій швидкості проїхало перехрестя на червоне світло.
"Керманич не мав наміру зупинятись й навпаки пришвидшив рух, чим створював небезпеку іншим учасникам руху. Інспектори передали орієнтування на автомобіль іншим екіпажам. BMW вдалось виявити у Солом'янському районі на вулиці Протасів Яр", – йдеться у повідомленні.
Водій був п'яний
Як виявилося, водій був "підшофі". Пройти огляд стану сп'яніння хлопець відмовився.
Патрульні склали на 20-річного водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Управління транспортним засобом у стані сп'яніння), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинення) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Управління транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
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