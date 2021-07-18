У Києві різко зіпсується погода – насуваються гроза, шквали і град

У столиці оголошено штормове попередження, у зв'язку з чим киянам дали поради, як не постраждати в бурю

Київ сьогодні очікує негода / Фото: Getty Images

Напередодні негода вже накоїла лиха у столиці, а сьогодні ближче до вечора жителів Києва попередили про погіршення погоди – буде гроза, сильний вітер і навіть град.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на синоптиків.

Так, до кінця доби у Києві очікуються гроза, град і шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Жителям столиці рекомендують під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

А через штормове попередження киянам дали поради:

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всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 липня через зливи і сильний вітер було знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях (Київська – 53, Житомирська – 35 і Чернігівська – 13). Під Києвом навіть загинули двоє людей.

Дивіться відео наслідків негоди у Києві 17 липня: