В Киеве резко испортится погода – надвигаются гроза, шквалы и град

Киев сегодня ждет непогода / Фото: Getty Images
Накануне непогода уже натворила беды в столице, а сегодня ближе к вечеру жителей Киева предупредили об ухудшении погоды – будет гроза, сильный ветер и даже град.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на синоптиков.
Так, до конца суток в Киеве ожидаются гроза, град и шквалы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Жителям столицы рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
А по случаю штормового предупреждения киевлянам дали советы:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Как сообщали новости "Сегодня", 17 июля из-за ливней и сильного ветра был обесточен 101 населенный пункт в трех областях (Киевская – 53, Житомирская – 35 и Черниговская – 13). Под Киевом даже погибли два человека.
Смотрите видео последствий непогоды в Киеве 17 июля:
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