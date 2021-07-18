Версія українською
$ 27,29
32,24

В Киеве резко испортится погода – надвигаются гроза, шквалы и град

18 июля, 13:48

Сергей Мартынец

В столице объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем киевлянам дали советы, как не пострадать в бурю

Киев сегодня ждет непогода / Фото: Getty Images

Накануне непогода уже натворила беды в столице, а сегодня ближе к вечеру жителей Киева предупредили об ухудшении погоды – будет гроза, сильный ветер и даже град.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на синоптиков.

Так, до конца суток в Киеве ожидаются гроза, град и шквалы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Жителям столицы рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

А по случаю штормового предупреждения киевлянам дали советы:

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 17 июля из-за ливней и сильного ветра был обесточен 101 населенный пункт в трех областях (Киевская – 53, Житомирская – 35 и Черниговская – 13). Под Киевом даже погибли два человека.

Смотрите видео последствий непогоды в Киеве 17 июля:

Новости на эту же тему:
Киев погода дождь гроза штормовое предупреждение град погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама