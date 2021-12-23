У Києві знову можуть запровадити спецперепустки на транспорт. Ми дізналися, коли

Раніше у столиці вже вводили систему спецперепусток/Колаж "Сьогодні"
У Києві затвердили новий порядок роботи системи перепусток "Карантин". Її запровадять, якщо епідемічна ситуація у місті погіршиться.
Про це повідомляє КМДА.
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"Це технічне рішення, яке дозволить за виняткової необхідності швидко впровадити такий інструмент. Поки що таких планів немає", – зазначив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.
Введення обмежень залежить від рівня захворюваності та епідемічних показників.
"Зараз вакцинація – це єдиний спосіб запобігти майбутнім локдаунам і потраплянню до "червоної зони". Закликаю всіх, хто ще не вакцинувався, зробити це у найближчому вакцинальному пункті. Будьте свідомими – дотримуйтесь карантинних обмежень, бережіть себе та оточуючих. Місто зі свого боку готове до будь-яких сценаріїв розвитку", – уточнив Олексій Кулеба.
Як працював транспорт у Києві за спецперепустками раніше
У столиці був транспортний колапс. Кияни намагалися потрапити в транспорт за листами з роботи, а також за допомогою сліз та умовлянь.
Пасажири намагалися пройти в автобус із пропусками, які діяли минулого року. Їх не пускали у транспорт.
Статистика коронавірусу у столиці
Загалом у столиціпідтверджено 325 257 випадків COVID-19.
З початку епідемії у Києві:
- одужали 305 034 особи (1614 за добу)
- померли 8069 осіб (12 за добу)
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