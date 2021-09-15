Відео дня. У Києві водій автобуса курив прямо за кермом

Водій столичного автобуса №69 курив у вікно / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві городян обурив інцидент в громадському транспорті. Водій, який віз пасажирів, дозволив собі палити в салоні, відкривши кватирку.
Відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.
"Там в КМДА великі начальники обіцяють температурний скринінг, кондиціонери та інші блага в громадському транспорті. Все б нічого, але мабуть вони зовсім забули про людський фактор", – пишуть в Мережі.
У комунальному підприємстві "Київпастранс" кажуть, що поки не можуть визначити особу водія, який курить під час роботи на маршруті.
"Номер автобуса видно нечітко, щоб можна було якось реагувати. Якщо у нас з'являться більш детальна інформація – до водія будуть застосовані санкції", – розповіли нам в КП "Київпастранс".
Пізніше нам повідомили, що водій-курець працює на автобусному маршруті №69. Його вже розшукали і звільнили.
Як перевірятимуть температуру в громадському транспорті Києва
Одне з найпопулярніших питань після оголошення вимог до київських перевізників – як буде контролюватися належна температура в громадському транспорті Києва.
"Чіткий граничний температурний режим – невід'ємна частина нового договору перевізників з містом. І КМДА повинен не просто оголосити "нові вимоги", а забезпечити їх жорсткий і законний контроль", – пише він.
Профільне комунальне підприємство за останній місяць набуло надзвичайно точні термометри і отримало на них сертифікати калібрування від "Укрметртестстандарт".
Раніше ми писали, що:
- Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують паперові талони на проїзд в комунальному громадському транспорті. Остаточно виходять з обігу талони на проїзд, які можна було придбати у кондукторів. Всі поїздки в муніципальному транспорті тепер Цифровізіровать в електронні квитки.
- Також повідомлялося, що проїзд у столичному транспорті подорожчає.