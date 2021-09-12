У Києві зіткнулися відразу вісім автомобілів, серед постраждалих – дитина (фото)

У Голосіївському районі сталася масштабна аварія / Фото: Колаж: Сьогодні

У Голосіївському районі Києва ввечері у неділю, 12 вересня, зіткнулися відразу вісім автомобілів, у результаті госпіталізовано п'ятьох постраждалих, серед яких малолітня дитина.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Постраждалий у ДТП автомобіль / Фото: Патрульная полиция Киева

Масштабна аварія сталася на Столичному шосе. Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Honda Accord, рухаючись в напрямку Обухова, скоїв зіткнення з попутним автомобілем Kia.

Після цього обидва автомобілі винесло на зустрічну смугу, де вони зіткнулися з шістьма машинами – Jeep, Škoda, Hyundai, Honda і двома Volkswagen.

Один із автомобілів з’їхав у кювет / Фото: Патрульная полиция Киева

Внаслідок ДТП п'ятеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина, госпіталізовано в лікарню.

Перевірка на вміст алкоголю у водія автомобіля Honda Accord на приладі "Драгер" показала 1,7 проміле.

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На Столичному шосе сталася масштабна ДТП / Фото: Патрульная полиция Киева

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння) Кримінального кодексу України.

У Голосіївському районі сталася масштабна ДТП / Фото: Патрульная полиция Киева

Винному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері в неділю, 12 вересня, автомобіль Mercedes виїхав на зустрічну смугу, збив кілька пішоходів, зніс світлофор і врізався у будинок. Постраждали щонайменше чотири людини.

Напередодні поліція Запорізької області затримала п'яного водія, який ввечері 11 вересня на BMW Х5 збив пішохода на Мелітопольському шосе в Бердянську. У його крові виявлено 2,2 проміле алкоголю.

Ми також писали, що в Києві таксист заснув за кермом, у результаті чого автомобіль з пасажиркою перекинувся.