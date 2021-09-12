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Заснув за кермом. У Києві перекинулось таксі з пасажиркою (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
12 вересня, 10:56
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На щастя, всі залишилися живі
Авто перевернулося на вулиці Голосіївській. Фото: dtp.kiev.ua
Авто перевернулося на вулиці Голосіївській. Фото: dtp.kiev.ua

У Києві таксист заснув за кермом. Внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua. ДТП сталося в ніч на 12 вересня на вулиці Голосіївська.

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Зазначається, що в салоні таксі перебувала пасажирка. На щастя, і водій, і пасажирка живі.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.
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Раніше ми повідомляли, що у Києві водій автобуса протягнув по асфальту затиснуту в дверях жінку. Інцидент стався біля станції метро "Палац спорту".

Також нагадаємо, в Київській області у ДТП розбився поліцейський. У загиблого залишилися дружина та чотирирічний син.

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