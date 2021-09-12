Заснув за кермом. У Києві перекинулось таксі з пасажиркою (фото)

У Києві таксист заснув за кермом. Внаслідок чого автомобіль перекинувся.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua. ДТП сталося в ніч на 12 вересня на вулиці Голосіївська.
Зазначається, що в салоні таксі перебувала пасажирка. На щастя, і водій, і пасажирка живі.
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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Раніше ми повідомляли, що у Києві водій автобуса протягнув по асфальту затиснуту в дверях жінку. Інцидент стався біля станції метро "Палац спорту".
Також нагадаємо, в Київській області у ДТП розбився поліцейський. У загиблого залишилися дружина та чотирирічний син.