У Києві "прихильник ДНР" відкрив стрілянину по людях (оновлено)

Інцидент стався в Оболонському районі Києва, недалеко від станцій метро "Мінська" і "Героїв Дніпра"

Чоловік зробив один постріл. Фото: скріншот з відео

В Оболонському районі Києва прихильник так званої "ДНР" відкрив з балкона стрілянину по людях.

Про це повідомили в Telegram-каналі Київ Оперативний.

Інцидент стався біля торгового центру Dream Town, недалеко від станцій метро "Мінська" і "Героїв Дніпра".

На опублікованому відео видно, як чоловік з пістолетом підходить до вікна на балконі. При цьому він заявляє, що збирається стріляти по "хохлах". Чоловік зробив один постріл.

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"Сподіваюся, потрапив. Пішов служити в "ДНР" в ім'я Росії-матінки і Володимира Путіна. Як я міг вчинити інакше. Слава Росії", – заявив він за кадром.

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Про постраждалих і жертв поки не повідомляється.

На місце події прибули правоохоронці. Стрілець заявив, що це був жарт і нібито він взагалі не дуже розумів, що говорить.

У поліції Оболонського району "Сьогодні" розповіли, що зараз проводять по стрілку слідчі дії.

Його звуть Донченко Дмитро Юрійович, 1998 року народження, уродженець міста Мар'їнка Донецької області.

У поліції Києва заявили, що такі жарти неприпустимі, порушник затриманий.

Раніше ми повідомляли, що на чеченському весіллі під Одесою влаштували стрілянину прямо посеред дороги.

Також нагадаємо, 7 липня у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, в результаті якої поранення отримали двоє людей, у тому числі поліцейський. Чоловіка затримали після штурму квартири, а через пару днів суд відправив його під арешт до вересня. Читайте усі подробиці про "голосіївського стрілка".