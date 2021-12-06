У Києві таксист відмовився везти пасажирів через українську мову (відео)

Мовний скандал у київському таксі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві таксист відмовився везти пасажирів через те, що жінка заявила, що ненавидить українську мову. Водій попросив залишити салон машини.

Відповідний ролик опублікували у Telegram-каналі "Реальний Київ".

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Подробиці скандалу

Під час поїздки пасажирка заявила, що ненавидить українську мову. Після цього таксист зупинив машину та попросив жінку та її чоловіка покинути салон. Водій сказав, що не везтиме їх через таке ставлення до державної мови.

У підсумку пасажир почав ображати таксиста та погрожувати йому.

Водій ще раз попросив пасажирів залишити салон та віддав гроші за поїздку. Наприкінці чоловік назвав таксиста "націоналістом" та "тварюкою".

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"Українська мова – це насильство": власник чебуречної в Харкові "влип" у скандал

У Харкові власник чебуречної спровокував черговий мовної скандал. Він відмовився відповідати клієнтам українською мовою, а ще сказав що шкодує тому, що живе в Україні.

У мережі з'явилася інформація про те, що власник закладу громадського харчування на вулиці Валентинівській 15/17 відмовився обслуговувати клієнта українською мовою.

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"Для мене і для 99,9% клієнтів, які приходять сюди, необхідність розмовляти українською мовою – це насильство" , – сказав він. Ще "чебуречник" називав україномовних "рагулями". А на завершення суперечки покупець запитав опонента, в якій країні він живе, на що останній відреагував: "Я живу в Україні, на жаль" . Незабаром власник громадського харчування, який представився Олександром, прокоментував ситуацію кореспондентові Newsroom. Він стверджує, що багато його слова під час цього конфлікту "висмикнули з контексту". "Все висмоктали з пальця. Люди хотіли створити конфлікт, тільки я в цьому участі не беру, я тут чебуреки готую. Прохання обслужити українською мовою з боку клієнта не було. Він зробив замовлення і просто спілкувався. Я російською, він українською. Ми чудово одне одного розуміли, розмова була коректною " , – розповів Олександр. Далі клієнт запитав, чому власник громадського харчування не говорить державною мовою. "Я відповів, що моя лексика українською поступається російській, і що я хочу любити українську мову, а не розмовляти нею з-під палки" , – пояснив Олександр. Також він не став заперечувати того, що "шкодує жити в Україні", "Це моє особисте ставлення... Мені не подобається поляризація суспільства на мовному ґрунті. Я мав досвід проживання в країні, де люди говорять на різних мовах і чудово ставляться одне до одного. Тому що хочуть" , – додав Олександр.

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