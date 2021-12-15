У Києві в колодязі знайшли труп чоловіка (фото)

Правоохоронці з'ясовують обставини смерті чоловіка/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У Києві, де нещодавно чоловік штрикнув ножем перехожого, знайшли тіло чоловіка. Труп виявили у колодязі.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Деталі

Труп знайшли у колодязі на вулиці Гродненській. Рятувальники Київської служби порятунку дістали труп. Нині на місці моторошної знахідки працюють правоохоронці. Вони з'ясовують усі обставини смерті чоловіка.

За яких обставин помер чоловік поки не відомо/Фото: dtp.kiev.ua

Моторошні знахідки

У Дніпропетровській області знайшли обезголовлене тіло . Особу загиблого встановили. Обставини смерті чоловіка встановлюють слідчі.

. Особу загиблого встановили. Обставини смерті чоловіка встановлюють слідчі. У Києві на території лікарні швидкої допомоги працівники муніципальної охорони виявили труп чоловіка . Попередня причина смерті – переохолодження. На місці працювали слідчі.

. Попередня причина смерті – переохолодження. На місці працювали слідчі. У Чорноморську Одеської області виявили на вулиці обгорілий труп людини. У жінки сталося передозування наркотиками вдома в її знайомого. Той взяв і спалив її. Після цього чоловік ще два тижні жив із трупом.

Читайте також