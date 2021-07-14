У Києві п'яний водій збив на смерть жінку на мопеді (фото)

На знімку місце аварії. Фото: колаж "Сьогодні"

Потрійне смертельне ДТП відбулося сьогодні вранці на вулиці Бударіна, 3 біля села Чайки, при виїзді на трасу. У дорожньо-транспортній пригоді брали участь легковий автомобіль, вантажівка і мопед. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", жінка, яка керувала мопедом загинула від отриманих травм на місці.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Honda наїхав на жінку, яка керувала мопедом. Від удару вона потрапила під колеса автомобіля. Він простягнув її кілька метрів і врізався у вантажівку DAF.

Роззяви зібралися навколо. Фото: ДТП. Kiev.ua

Від отриманих травм жінка 1977 року народження померла на місці. В результаті ДТП на трасі утворилася пробка. На місце приїхали медики і рятувальники, щоб дістати тіло з-під автомобіля. Співробітники поліції встановлюють всі деталі і механізм ДТП.

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Відомо, що водій автомобіля Honda пройшов на місці перевірку на Драгер. Прилад показав 2:59 проміле.

А в Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході і втік. Від отриманих травм потерпілий помер в лікарні. Копи намагаються встановити місцезнаходження підозрюваного.

Також нагадаємо, на трасі Одеса-Рені під колеса авто потрапили дві жінки з дитиною.