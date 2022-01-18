У Києві вибухівку шукають у 46 школах: ми дізналися деталі

У столиці знову анонім повідомив про замінування навчальних закладів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві надійшло повідомлення про замінування 46 шкіл. У поліції Києва "Сьогодні" повідомили, що вранці на кол-центр СБУ надійшло анонімне повідомлення про мінування.

"Надійшло повідомлення про мінування столичних шкіл. Йдеться про 40 навчальних закладів у різних районах столиці. Перевірка приміщень шкіл ще триває. Працюють вибухотехніки та кінологи. Вони перевіряють приміщення шкіл", – розповіли нам у поліції Києва.

Хвиля "мінувань" в Україні

12 та 13 січня в Україні прокотилася хвиля "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах. Вони мають ознаки добре спланованої акції.

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За словами психолога, важливо звернути увагу на те, що хвиля повідомлень про мінування торкнулася великих міст. До цього процесу можуть бути причетні люди, налаштовані підвищити напругу у суспільстві.

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