У Києві повідомили про мінування двох станцій метро

Станції та пересадка закриті на вхід та вихід / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 12 січня, у Києві замінували дві станції метро. Дзвінок був анонімний і надійшов у кол-центр СБУ.
Про це повідомляє КМДА.
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Закрито на вхід і вихід станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", а також пересадка.
У поліції Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що про мінування в метрополітені стало відомо з повідомлення, яке надійшло до кол-центру СБУ.
"Перевірка переходу триває. На місці працюють кінологи та вибухотехніки", – повідомили в поліції Києва.
У метрополітені підтверджують, що надійшов анонімний дзвінок щодо мінування зазначених станцій. Про те, що станції "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого" тимчасово закриті, попереджають пасажирів через гучний зв'язок у підземці.
У Києві масове мінування
Нещодавно в поліцію надійшло повідомлення про те, що в Києві заміновано всі ТРЦ. На місці працювали відповідні служби.
"Надійшло повідомлення, що замінували всі ТРЦ міста. Кінологи та вибухотехніки перевіряють усі ТРЦ міста. З приміщень евакуювали всіх відвідувачів", – повідомили в поліції Києва.
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