У Києві зашкалює рівень забруднення повітря – що кажуть експерти

Автомобільний транспорт є першоджерелом забруднення повітря у столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 30 грудня зафіксували вкрай погане повітря. Столиця України знову опинилася у ТОП за рівнем забруднення.

Про це повідомляє "Реальний Київ" у Telegram.

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У грудні у повітрі Києва відзначили перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.) за середньодобовими утриманнями.

Зафіксували підвищення шкідливих домішок у повітрі:

завислих речовин;

діоксид азоту;

формальдегіду.

За прогнозами Українського гідрометцентру, найближчими днями метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

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Що кажуть фахівці

В управлінні екології та природних ресурсів КМДА нам повідомили, що муніципальна система моніторингу, станом на сьогоднішній день, зафіксувала індекс якості повітря за трьома постами (Подільський та Шевченківський райони) на рівні 65-75.

"Основний вкладник – це частки пилу РМ10 та РМ2,5. Датчики зафіксували разові підвищення концентрацій у часовому діапазоні з 6:30 до 9:40 години. Враховуючи високу вологість і тиск, низьку швидкість вітру до 0,7 м/с, це призводить до поганих умов для розсіювання", – повідомила сайту "Сьогодні" заступник начальника управління екології та природних ресурсів КМДА Марина Тищенкова.

Вона додає, що ця якість повітря говорить про те, що джерелом забруднення повітря в Києві більшою мірою є автомобільний транспорт.

"Особливо хочу додати, що перевищень максимально разових концентрацій, згідно з Гігієнічними регламентами України, не виявлено", – додає Марина Тищенкова.

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