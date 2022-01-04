У Києві завтра обіцяють найтепліший день! Якої чекати погоди (мапа)

Погода в Києві на 5 січня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 5 січня, у Києві очікується дощова погода. Опади будуть уночі, вранці та ввечері.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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У столиці прогнозують сильний вітер.

"Бережіть себе та своє майно від старих гіллястих дерев, білбордів і не затримуйтесь під дахами високих будинків", – додала Наталка Діденко.

5 січня у Києві буде найтепліший день. Стовпчики термометрів коливатимуться від +6 до +9 градусів.

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Погода в Україні на 5 січня. Фото: Наталії Діденко

Якою в Україні буде зима

Якщо розглянути погоду по сезонах, січень очікується контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий, малосніжний, а ось друга половина морозна і зі снігопадами.

Лютий – холодний, сніжний із сильними морозами у другій половині. У середині місяця снігові бурани, а наприкінці тріскучі морози, сніг. Під кінець – потепління та мокрий сніг.

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