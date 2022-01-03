У Києві різко зміниться погода – прогноз від синоптика (карта)

Завтра, 4 січня, у Києві буде домінувати волога погода. Прогнозуються опади, але ближче до вечора.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Деталі
Вітер у столиці буде південно-західним, поривчастим, а іноді сильним. Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +3 градусів, а ось вдень варто очікувати від 4 до 6 градусів тепла.
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Якою в Україні буде зима
Якщо розглянути по сезонам, січень очікується контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий, малосніжний, а ось друга половина морозна і зі снігопадами.
Лютий холодний, сніжний із сильними морозами у другій половині. У середині місяця снігові бурани, а наприкінці тріскучі морози, сніг. Під кінець – потепління та мокрий сніг.
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