У Києві жінка "накопичила" штрафів на 25 тисяч і залишилася без авто – фото

У столиці вилучили елітний автомобіль / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві державним виконавцем Дніпровського ДВС було вилучено автомобіль марки MERCEDES – BENZ, S 500. Власниця автомобіля перевищила швидкість 136 км/год.

Про це повідомив заступник Міністра з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

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Андрій Гайченко зазначив, що на виконанні у відділі ДВС у Дніпровському районі знаходиться провадження з примусового виконання 23 документів про стягнення штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Водій має заплатити за останнє порушення 1700 гривень. Фото: Андрій Гайченко/Facebook

Загальна сума штрафів становить 25 тисяч гривень. Відомо, що максимальне перевищення швидкості, допущене власницею цього автомобіля – 136 км/год, при дозволеній швидкості – 50 км/год.

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"За дане правопорушення винесено постанову про стягнення штрафу на користь держави на 1 700 грн. У зв’язку з несплатою штрафу в 15ти денний термін, штраф пред’явлено до виконання в ДВС у подвійному розмірі", – пояснив Гайченко.

За перевищення швидкості знову хочуть підвищити штрафи

У Верховній Раді України з'явився законопроект, який пропонує змінити покарання за перевищення швидкості у населених пунктах. Чим швидше, тим більший штраф. До того ж, це може загрожувати тимчасовим позбавленням посвідчення.

У законопроекті йдеться про те, щоб змінити покарання, що вже діє, за перевищення швидкості на наступні:

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перевищення більш як на 30 км/год – 1700 грн;

більш ніж на 50 км/год – позбавлення посвідчення водія на 3-6 місяців;

більше 70 км/год – позбавлення посвідчення водія на 6-12 місяців.

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