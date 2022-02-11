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Під Києвом джип на швидкості влетів у кав'ярню – є постраждалі (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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11 лютого, 16:50
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Співробітницю закладу доправили до лікарні для надання медичної допомоги
На Київщині в аварії постраждала дівчина
На Київщині в аварії постраждала дівчина / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Пухівка (Київська область) 52-річна водій автомобіля Mitsubishi не впоралася з керуванням та в'їхала у стіну будівлі кав'ярні. Є постраждалі.

Про це повідомляє пресс-служба Нацполіції області.

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Внаслідок ДТП 28-річна працівниця закладу отримала тілесні ушкодження, її доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Поки невідомо чому жінка не впоралася з керуванням
Поки невідомо чому жінка не впоралася з керуванням / Фото: Нацполиция

"Поліцейські з'ясовують обставини події та згодом нададуть відповідну правову кваліфікацію", – йдеться у повідомленні.

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Кав'ярня тепер наполовину зруйнована
Кав'ярня тепер наполовину зруйнована / Фото: Колаж: Сьогодні

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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