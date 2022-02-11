Під Києвом джип на швидкості влетів у кав'ярню – є постраждалі (фото)

У селі Пухівка (Київська область) 52-річна водій автомобіля Mitsubishi не впоралася з керуванням та в'їхала у стіну будівлі кав'ярні. Є постраждалі.
Про це повідомляє пресс-служба Нацполіції області.
Внаслідок ДТП 28-річна працівниця закладу отримала тілесні ушкодження, її доправили до лікарні для надання медичної допомоги.
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"Поліцейські з'ясовують обставини події та згодом нададуть відповідну правову кваліфікацію", – йдеться у повідомленні.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.