Під Києвом джип на швидкості влетів у кав'ярню – є постраждалі (фото)

Співробітницю закладу доправили до лікарні для надання медичної допомоги

На Київщині в аварії постраждала дівчина / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Пухівка (Київська область) 52-річна водій автомобіля Mitsubishi не впоралася з керуванням та в'їхала у стіну будівлі кав'ярні. Є постраждалі.

Про це повідомляє пресс-служба Нацполіції області.

Реклама

Внаслідок ДТП 28-річна працівниця закладу отримала тілесні ушкодження, її доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Поки невідомо чому жінка не впоралася з керуванням / Фото: Нацполиция

"Поліцейські з'ясовують обставини події та згодом нададуть відповідну правову кваліфікацію", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Кав'ярня тепер наполовину зруйнована / Фото: Колаж: Сьогодні

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Раніше ми писали: