У Київському метрополітені банани зупинили ескалатор

У метро зупиняли ескалатор через банани / Фото: Колаж: Сьогодні
У метрополітені Києва тільки за вересень ескалатори зупинялися 580 раз з різних причин. Одна з них – банани.
Про це повідомили в пресслужбі підземки.
Чому зупиняли ескалатори?
- У 60 випадках пасажири скористалися ручкою "Стоп" без необхідності.
- Ще 257 раз ескалатори зупиняли самі працівники метро, щоб пасажири не травмувалися.
- 183 рази ескалатори припиняли роботу через потрапляння сторонніх предметів. Наприклад, жіночих підборів, ременя, шнурка, шарфа і бананів.
"З настанням холодів просимо пасажирів притримувати поли довго одягу, оскільки вони є найчастішою причиною зупинки у осінньо-зимовий період", – заявили в метрополітені.
Які правила потрібно пам'ятати в метро?
- треба триматися за поручень;
- не ставати за обмежувальну лінію;
- не сидіти на сходах;
- не бігати;
- тримати дітей за руку;
- підтримувати поли довгого одягу.
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