У Київському метрополітені банани зупинили ескалатор

У метро зупиняли ескалатор через банани / Фото: Колаж: Сьогодні

У метрополітені Києва тільки за вересень ескалатори зупинялися 580 раз з різних причин. Одна з них – банани.

Про це повідомили в пресслужбі підземки.

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Чому зупиняли ескалатори?

У 60 випадках пасажири скористалися ручкою "Стоп" без необхідності.

Ще 257 раз ескалатори зупиняли самі працівники метро, щоб пасажири не травмувалися.

183 рази ескалатори припиняли роботу через потрапляння сторонніх предметів. Наприклад, жіночих підборів, ременя, шнурка, шарфа і бананів.

"З настанням холодів просимо пасажирів притримувати поли довго одягу, оскільки вони є найчастішою причиною зупинки у осінньо-зимовий період", – заявили в метрополітені.

Які правила потрібно пам'ятати в метро?

треба триматися за поручень;

не ставати за обмежувальну лінію;

не сидіти на сходах;

не бігати;

тримати дітей за руку;

підтримувати поли довгого одягу.