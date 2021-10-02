В Киевском метрополитене бананы остановили эскалатор

В метро останавливали эскалатор из-за бананов / Фото: Коллаж: Сегодня

В метрополитене Киева только за сентябрь эскалаторы останавливались 580 раз по разным причинам. Одна из них – бананы.

Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Реклама

Почему останавливали эскалаторы?

В 60 случаях пассажиры воспользовались ручкой "Стоп" без необходимости.

Еще 257 раз эскалаторы останавливали сами работники метро, чтобы пассажиры не травмировались.

183 раза эскалаторы прекращали работу из-за попадания посторонних предметов. Например, женских каблуков, ремня, шнурка, шарфа и бананов.

"С наступлением холодов просим пассажиров придерживать полы долгой одежды, поскольку они являются наиболее частой причиной остановки в осенне-зимний период", - заявили в метрополитене.

Какие правила нужно помнить в метро?

нужно держаться за поручень;

не становиться за ограничительную линию;

не сидеть на ступеньках;

не бегать;

держать детей за руку;

поддерживать полы длинной одежды.