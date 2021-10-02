В Киевском метрополитене бананы остановили эскалатор

В метро останавливали эскалатор из-за бананов / Фото: Коллаж: Сегодня
В метрополитене Киева только за сентябрь эскалаторы останавливались 580 раз по разным причинам. Одна из них – бананы.
Об этом сообщили в пресс-службе подземки.
Почему останавливали эскалаторы?
- В 60 случаях пассажиры воспользовались ручкой "Стоп" без необходимости.
- Еще 257 раз эскалаторы останавливали сами работники метро, чтобы пассажиры не травмировались.
- 183 раза эскалаторы прекращали работу из-за попадания посторонних предметов. Например, женских каблуков, ремня, шнурка, шарфа и бананов.
"С наступлением холодов просим пассажиров придерживать полы долгой одежды, поскольку они являются наиболее частой причиной остановки в осенне-зимний период", - заявили в метрополитене.
Какие правила нужно помнить в метро?
- нужно держаться за поручень;
- не становиться за ограничительную линию;
- не сидеть на ступеньках;
- не бегать;
- держать детей за руку;
- поддерживать полы длинной одежды.