У київському тролейбусі пасажир отримав ніж у груди через зауваження

Чоловік вже був раніше судимий / Колаж "Сьогодні"
У київському тролейбусі чоловік ударив пасажира ножем у груди. Нападника затримали.
Про це повідомляє поліція Києва.
Деталі
Пасажир тролейбуса розповів правоохоронцям, що помітив, як невідомий намагався витягти гаманець у жінки, і зробив йому зауваження. Між чоловіками стався конфлікт.
Зловмисник дістав ножа і вдарив потерпілого в груди, а потім втік.
Нападник раніше вже був судимий
Оперативники встановили особу нападника та його місцеперебування. Поліцейські затримали 30-річного чоловіка.
Раніше він уже був судимий за крадіжки, пограбування та завдання тяжких тілесних ушкоджень.
У будинку зловмисника знайшли 6 ножів та кілька балончиків сльозогінної дії.
Що загрожує злочинцеві
Чоловіку вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. Найближчим часом районний суд обере зловмиснику запобіжний захід.
Раніше ми писали:
- У Кривому Розі чоловік завдав численних ударів молотком по голові продавчині магазину та порізав їй шию канцелярським ножем. Після цього він забрав виторг із каси і втік з місця злочину.
- У Києві сталися дві різанини.У центрі столиці чоловік з ножем накинувся на перехожого, а на Оболоні киянин вдарив ножем знайомого, якого запросив у гості.