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У двох районах Києва сталася різанина – неадеквати накинулись на чоловіків (фото)

4 червня, 13:29

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На столичній Оболоні неадекват поранив знайомого, який прийшов до нього в гості, а в центрі чоловік накинувся на перехожого

Вночі 4 червня у Києві сталися дві різанини – в центрі столиці чоловік з ножем накинувся на перехожого та на Оболоні. киянин вдарив ножем знайомого, якого запросив в гості.

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Про це повідомляє прес-служба поліції.

На вулиці Басейній автопатруль помітив, як двоє чоловіків доганяють третього та починається бійка. Зі слів громадян, утікач серйозно поранив чоловіка поблизу площі Спортивної, а вони намагалися його затримати. Поблизу правоохоронці знайшли ніж.

Патрульні знайшли постраждалого – він живий, але у нього була суттєва кровотеча та серйозні поранення. Правоохоронці надали йому допомогу, медики, що прибули на місце – госпіталізували чоловіка.

Фото: Патрульна поліція Києва
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Фото: Патрульна поліція Києва

На столичній Оболоні, на вулиці Героїв Дніпра, киянин ножем поранив товариша. Він покликав знайомого в гості, в якийсь момент між чоловіками виникла сварка, у результаті якої господар вдарив ножем у живіт гостя. Потім чоловік залишив пораненого у під’їзді, а сам зачинився у квартирі.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

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Фото: Поліція Києва

Потерпілого лікарі доставили до медичного закладу з різаною раною черевної порожнини, а співробітники поліції затримали 36-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику грозить до восьми років позбавлення волі.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі чоловік завдав численних ударів молотком по голові продавчині магазину і порізав їй шию канцелярським ножем. Після чого він забрав виручку з каси і зник з місця злочину.

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