На Київщині в ДТП розбився поліцейський – подробиці

Поліцейський (ліворуч на фото) не впорався з керуванням. Фото: колаж "Сьогодні"
На Київщині поліцейський потрапив в ДТП і загинув. Він їхав додому з села П'ятигори в напрямку Тетієва.
Як розповіли в пресслужбі поліції Київської області, аварія сталася ввечері 9 вересня. 31-річний дільничний офіцер поліції Анатолій Пастушенко не впорався з керуванням, з'їхав в кювет і зіткнувся з деревом.
Капітана госпіталізували до лікарні, де від отриманих травм він помер, не приходячи до тями.
"Ми завжди пам’ятатимемо Анатолія як мужнього та самовідданого офіцера поліції, справжнього професіонала. У загиблого капітана поліції лишилась дружина та 4-річний син. Розділяємо горе від цієї важкої для усіх нас втрати. Висловлюємо ширі співчуття родичам та близьким загиблого. Світла пам'ять!" – йдеться в повідомленні.
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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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