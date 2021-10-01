Осінь прийшла із запізненням: вересень у Києві був аномально холодним

У Києві був холодний вересень. / Фото: Колаж: Сьогодні

Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише в другій половині вересня. Але згодом температура в столиці значно знизилася, і в найхолодніший день зафіксували лише 3,9 градусів тепла.

Про це повідомляє Центральна географічна обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

Реклама

"Незважаючи на те, що вересень осінній місяць, метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15,0 градусів", – розповіли синоптики.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +13,6 градусів, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуси.

Реклама

Найтеплішим днем було 13 вересня, коли максимальна температура досягла +27 градусів.

А найхолоднішим – 30 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +3,9 градусів.

Водночас, на проспекті Науки випало 23 мм опадів, що становить лише 40% кліматичної норми.

В жовтні в Україні буде на 6-7 градусів холодніше, ніж у вересні

Цей місяць принесе не лише заморозки, але і перший сніг. Він випаде в Карпатах, північних, східних і місцями в центральних областях.

Проте середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура в жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Читайте також:

На вихідні в Києві очікується тепла і суха погода. Повітря вдень прогріється до 16 градусів. Однак вночі прогнозують заморозки.

В Укргідрометцентрі розповіли, де і скільки ще триватимуть заморозки в країні. А також – де буде найхолодніше.