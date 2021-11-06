В університеті Києва скандал – невакцинованих студентів виганяють із гуртожитку (відео)

Не вакцинувався – із речами на вихід. Скандал Державного університету телекомунікацій. Там ректор обіцяє виганяти із гуртожитку невакцинованих студентів! Мовляв, нема чого наражати на небезпеку інших. Студенти – обурені. Чи законні такі кардинальні заходи? Впізнавав кореспондент Артем Джепко.

Чутки чи ні

Чутки, що невакцинованих студентів не допускатимуть до навчання, або взагалі виселять із гуртожитку, ходили ще до того, як Київ увійшов до "червоної зони". Але саме це повідомлення в одному із студентських чатів – шокувало без перебільшення всіх.

Реклама

"Єдине, що говорив ректор, що треба всім вакцинуватись, інакше нас не пускатимуть у ВНЗ. Мені це не подобається, я не збирався вакцинуватися", – кажуть студенти.

В університеті про примусову вакцинацію знають усі. Першими повідомили про це – викладачі. Мовляв, за невакцинацію їм загрожували штрафами.

"Якщо не вакцинуватимуться – штрафуватимуть. На яку суму? Нам завкафедри приходив сказав, що штраф буде від 17 до 34 тисяч, якщо приходиш до університету не вакцинований", – додають обурені учні.

З понеділка без сертифікату про вакцину не зможуть працювати чиновники та викладачі. Починаючи від дитячих садків та закінчуючи ВНЗ. Обов'язкові щеплення не стосуватимуться людей, які мають абсолютні протипоказання до цього.

Відповідний наказ опубліковано на сайті МОЗ. Але в документі жодного слова про обов'язкову імунізацію студентів. Тому з гуртожитку поки що нікого не виставили з речами на вихід.

Реклама

Вакцинація студентів – насамперед турбота про них самих, кажуть в університеті. Ми отримали ексклюзивний аудіофайл, де ректор ВУЗу фактично підтверджує виселення.

"Усі, хто живе в гуртожитку – їх 649 чоловік, повинні бути вакциновані, щоб не переносили хворобу один до одного. Ми туди адміністративно поселили, ми помилилися, ми виправимо цю помилку", – каже ректор Державного університету телекомунікацій Володимир Толубко.

Поспілкуватися на камеру хоч із кимось із керівництва університету – не вдалося – карантин.

Що кажуть юристи

Юристи кажуть: усувати невакцинованих викладачів від роботи – законно. А ось не допускати до занять студентів – ні.

Реклама

"Законодавство України, ані закони України не передбачають жодних обмежень щодо навчання саме невакцинованих студентів", – каже юрист Лідія Карплюк.

Звертатися до суду, каже Лідія – не варто – це довго. Тому радить дзвонити на гарячі лінії МОЗ та Міністерства освіти.

Раніше ми писали: