Вхід тільки для щеплених? Коли Київ посилить правила відвідування держустанов

У Києві ймовірно будуть пропускати в держустанови по ковід-сертифікатах. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на тлі ймовірності обов'язкової вакцинації від коронавируса розгорівся новий скандал. Солом'янська районна адміністрація попередила, що для надання адмінпослуг необхідний ковід-сертифікат. Однак в КМДА заперечують, що на відвідування міських установ є обмеження.

Про це повідомили в прес-службі КМДА .

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У чому суть скандалу?

У Мережі з'явився скріншот з Facebook-сторінки прес-служби Солом'янської районної адміністрації Києва. У ньому попередження про те, що відвідати Центр надання адміністративних послуг можна буде, надавши:

негативний тест на Covid-19,

ковід-сертифікат про вакцинацію від коронавируса.

Нові правила нібито затвердив штаб з ліквідації наслідків НС. Однак вони не поширюються на осіб, які не досягли 18 років.

Відзначимо, що зі сторінки Facebook цей пост видалили.

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Що кажуть в КМДА?

Поки Київ залишається в жовтій зоні адаптивного карантину, таке правило ввести не можуть. У той же час, місцева влада не заперечують, що посилення карантинних заходів розглядається.

"Ми вже готуємося до можливого посилення карантину і розробляємо механізми дій на випадок, якщо будемо змушені вимагати від структурних підрозділів міської влади, в тому числі ЦНАП, і від інших установ допускати відвідувачів тільки при наявності COVID сертифікатів або негативних тестів на COVID" , – повідомили в КМДА.

Раніше ми писали:

Оскільки в Україні та Києві погіршується ситуація з коронавірусом, столична влада вже розробляює алгоритм подальшої жорсткості правил. Тільки при наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутнім на масових заходах, ходити в кафе і ресторани.

Станом на 5 жовтня вісім областей України відповідають помаранчевій зоні адаптивного карантину.