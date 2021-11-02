Відео дня. У Києві чоловіки катали на даху авто друга

У Києві чоловіки вирішили "повеселитися" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві дорослі чоловіки вирішили "повеселитися" та катали на даху Mitsubishi Outlander свого друга.

Про це пише "Київ-оперативний".

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"Такі ідіотські забави вибрали собі дорослі чоловіки... Безпека? Ні, не чули" , – йдеться у повідомленні.

Поки всередині машини було двоє чоловіків, один із друзів водія заліз на дах і тримався руками за відкритий люк.

Свідку, який знімав це на відео, вони показали середній палець. Після цього, посміхаючись, водій Mitsubishi натиснув на педаль газу та дуже швидко помчав уперед.

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Найчастіші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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