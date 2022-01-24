"Винна Америка": що думають кияни про загрозу війни з Росією (відео)

Кияни заперечують, що почали масово купувати продукти. / Фото: Колаж: Сьогодні

У супермаркетах Києва масово скуповують гречку, цукор та борошно. Як стверджують деякі політики, кияни роблять це, боячись вторгнення Росії в Україну.

Кореспондент "Сьогодні" пройшовся столичними магазинами та запитав у людей, що вони думають про цей раптовий ажіотаж.

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Звинувачують владу та Америку

На запитання журналіста, із чим пов'язано те, що люди масово скуповують гречку, подружня пара пенсіонерів почала жваво критикувати владу.

"Із брехнею (пов'язано. – Ред.). З нашою брехнею. Вони навмисне прибрали з полиць, щоб пенсіонери не могли купити", – сказало подружжя.

Однак люди не вважають, що ситуація з масовою купівлею продуктів пов'язана з агресією РФ.

"Росіяни про це не сказали. Нам війна не страшна, але нащо вона здалася? Ніхто за війну не згадує, одна Америка і ми. Америці тільки й хочеться влізти сюди, щоб у нас війна була", – впевнена пенсіонерка.

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Ще одна пенсіонерка переконана, що "це спеціально робиться, щоб нагнітати цей ажіотаж".

"А коли хаос, то люди втрачають глузд", – сказала вона.

Ця сама жінка додала, що "гопника-президента не слухає".

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Чи справді є дефіцит товарів?

Співробітник "Сільпо", спілкуючись із журналістами, заперечив, що нестача товару якось пов'язана із загрозою війни з РФ. Він пояснив, що товар на складах є, його просто не встигають виставляти на полиці.

У супермаркеті NOVUS нас запевнили, що всі товари завезли, а масове скуповування гречки пов'язали з новорічними святами.

Касир в цьому супермаркеті запевнив, що люди беруть рівно стільки, скільки їм потрібно для повсякденного життя. Він додав, що не спостерігає масової паніки та скуповування гречки чи вермішелі.

Кияни не бояться ні агресії, ні голоду

"Мені 81 рік, я скільки себе пам'ятаю, коли хтось десь щось сказав, то й купують (крупи. – Ред.). Ну, нехай. Тоді там моль літає по хаті, жучки заводяться. Я такого не роблю. Немає сенсу, його їсти однаково не будеш", – розповіла журналісту "Сьогодні" пенсіонерка.

Ще одна жителька столиці запевнила, що не боїться російської агресії і купувати річний запас гречки не збирається.

"Навіщо боятися? Страх – це найгірше, що може бути", – сказала вона.

Ще один киянин переконаний: "Якщо будемо піддаватися паніці, то з цього нічого не вийде".

Ажіотаж на найважливіші продукти в Києві помітили минулого тижня. Це сталося наступного дня після звернення президента Володимира Зеленського, в якому він закликав українців не панікувати на фоні загрози війни з Росією.

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