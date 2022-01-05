Хвиля "мінувань" триває: у Києві терміново евакуювали людей із ТРЦ

У Києві "замінували" ТРЦ "Район" / Фото: Колаж: Сьогодні
У Деснянському районі Києва на вулиці Миколи Лаврухіна, 4, терміново евакуювали людей із ТРЦ "Район". У поліцію вкотре повідомили про мінування торгового центру.
Про це сайту "Сьогодні" розповіли в поліції Києва.
Нині на місці працюють спецслужби. Копи шукають, де може бути вибухівка.
"Надійшов телефонний дзвінок про мінування ТРЦ. На місце виїхали співробітники поліції, вибухотехніки та кінологи. Проводиться евакуація відвідувачів та персоналу ТРЦ. Правоохоронці перевіряють приміщення ТРЦ", – розповіли в поліції.
Хвиля мінувань в Україні
Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали помилкові мінування:
- 28 грудня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.
- 26 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту "Одеса".
- Цього ж дня, 26 грудня, 49-річний чоловік заявив копам, що у будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він хоче підірвати дистанційно.
- А увечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона в обидва боки. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.