Можуть відкласти в довгий ящик. Чому РНБО не розгляне відставку Кличка – думка політолога

Питання відставки Кличко відклали до кращего моменту. Фото: колаж "Сьогодні"

Питання про звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка не входить допорядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони, яке відбудеться в п'ятницю, 20 серпня. Про це повідомляє Оглядач з посиланням на власне джерело в РНБО.

"Відомство розглядатиме інші теми, але питання звільнення голови КМДА заплановане не було", – розповів співрозмовник видання.

Політолог, голова Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що питання звільнення Кличка з посади голови КМДА вирішили не порушувати на сьогоднішньому засіданні РНБО, щоб не загострювати ситуацію в столиці напередодні святкування Дня Незалежності і зустрічі Зеленського з Меркель.

"При всіх претензіях до Кличка він все ж є великою політичною фігурою. З ним зустрічалися Блінкен і Нуланд, у нього хороші відносини з Меркель. Крім того, його тричі обирали мером кияни і він був одним з лідерів Майдану. Відставка Кличка може викликати негатив у західних партнерів, мешканців Києва і патріотів. До того ж, нелогічно робити рокіровки в столичної влади перед святкуванням ювілею незалежності України", – пояснює "Сьогодні" експерт.

На думку політолога, питання про відставку Кличка відклали до кращого моменту.

"Можливо, до нього повернутися після свят і переговорів Зеленського з Меркель і Байденом. Не виключено також, що це питання взагалі відклали в "довгий ящик", оскільки, за даними соцопитувань, Кличко підтримують понад 50% киян і більшість депутатів Київради", – каже Карасьов.

Політолог Вадим Карасьов: Відставка Кличка може викликати негатив у західних партнерів, мешканців Києва та патріотів. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Замість відставки Кличка на засіданні РНБО Зеленський з чиновниками розглянуть питання оборонного характеру і ситуацію з поширенням нового штаму коронавірусу в країні. Крім того, на засіданні можуть розглянути санкції проти громадян Росії і питання лісового господарства.

Нагадаємо, що Віталій Кличко постійно заявляє, що центральна влада чинить на нього тиск з тим, щоб він звільнив крісло голови КМДА. Мер навіть заявив, що такого не було при Вікторі Януковичі.

Цього тижня Кличко випустив відеозвернення, в якому сказав, що обшуки, які проводяться в департаментах КМДА і на комунальних підприємствах, теж є елементом тиску на нього.