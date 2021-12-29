Під Києвом з'являться два нові мости. Ми дізналися, де їх збудують

В Україні збудують ще два мости через Дніпро / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кабміні знову заговорили про будівництво у Києві двох нових мостів через Дніпро. Вони потрібні для того, щоб розвантажити вже наявні переправи.

З такою пропозицією виступив vіністр інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє сайт "Сьогодні".

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Кубраков попросив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля доручити Мінінфраструктурі, "Укравтодору" та столичній адміністрації спланувати будівництво двох нових автомобільних переходів через річку.

Влада Києва має врахувати майбутні мости у своєму генплані, виділити ділянки для будівництва, вирішити всі земельні та майнові питання.

Де будуть мости?

У південному напрямку міст хочуть збудувати від Московського шосе до траси М-03 Київ – Харків – Довжанський.

У північному – від вулиці Богатирської на Оболоні до вулиці Оноре де Бальзака на Троєщині.

Поки що заяву міністра сайту "Сьогодні" не змогли прокоментувати в "Укравтодорі". Хоча, найімовірніше, будівництвом займатимуться саме там.

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Експерти пояснюють, що нові мости проходитимуть землями Київської області, до відведення земельних ділянок доведеться залучати фахівців КОДА.

Що кажуть у "Київатодорі"?

У "Київавтодорі" заявили, що будівництво двох згаданих мостів і так було закладено до генплану Києва.

"Будівництво цих двох мостів закладено у чинному генплані Києва. Щодо мосту в районі Московського шосе навіть розроблялося техніко-економічне обґрунтування. Розглядалося два варіанти: мостовий перехід чи будівництво підземного тунелю", – сказали у "Київавтодорі".

Остаточне рішення так і не було ухвалено. Хоча чиновники КМДА ще 2013 року заявляли, що вартість 1 метра тунелю коштуватиме 1 мільйон гривень. Проте зараз невідомо, скільки коштуватиме будівництво двох мостів.