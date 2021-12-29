Под Киевом появятся два новых моста. Мы узнали, где их построят

В Украине построят еще два моста через Днепр / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кабмине снова заговорили о строительстве в Киеве двух новых мостов через Днепр. Они нужны для того, чтобы разгрузить уже имеющиеся переправы.

С таким предложением выступил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает сайт "Сегодня".

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Кубраков попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поручить Мининфраструктуры, "Укравтодору" и столичной администрации спланировать строительство двух новых автомобильных переходов через реку.

Власти Киева должны учесть будущие мосты в своем генплане, выделить участки для строительства, решить все земельные и имущественные вопросы.

Где будут мосты?

В южном направлении мост хотят построить от Столичного шоссе к трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

В северном – от улицы Богатырской на Оболони до улицы Оноре де Бальзака на Троещине.

Пока заявление министра сайту "Сегодня" не смогли прокомментировать в "Укравтодоре". Хотя, скорее всего, строительством будут заниматься именно там.

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Эксперты поясняют, что новые мосты будут проходить по землям Киевской области, к отводу земельных участков придется привлекать специалистов КОГА.

Что говорят в "Киеватодоре"?

В "Киевавтодоре" заявили, что строительство двух упомянутых мостов и так было заложено в генплан Киева.

"Строительство этих двух мостов заложено в действующем генплане Киева. По поводу моста в районе Столичного шоссе даже разрабатывалось технико-экономическое обоснование. Рассматривалось два варианта: мостовой переход или строительство подземного тоннеля", – сказали в "Киевавтодоре".

Окончательное решение так и не было принято. Хотя чиновники КГГА еще в 2013 году заявляли, что стоимость 1 метра тоннеля обойдется в 1 миллион гривен. Однако сейчас неизвестно, во сколько обойдется строительство двух мостов.