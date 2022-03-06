Вижив лише один. Під Ірпенем ЗСУ знищили колону окупантів

Наші захисники розбили колону окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські захисники вдень 5 березня розбили колону окупантів поблизу Ірпеня Київської області. З усіх російських військових у колоні вижив лише один.
Про це агенції "Інтерфакс-Україна" повідомили працівники СБУ, які беруть участь у бойових сутичках.
Постраждалого окупанта з пораненням доправили до військового шпиталю у Києві. На сайті уточнили, що ця колона прямувала до Ірпіня.
Проте депутат Вікторія Сюмар написала, що російські війська навпаки – рухалися з Ірпеня до Стоянки для прориву до села Гореничі. Колону розбили наші військові з повітря.
Ситуація в Україні 6 березня
- Українські військові знищили чергового російського окупанта. Цього разу командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Костянтина Зізевського.
- Кібервійська України продовжують свою роботу – українцям дали список телефонів та емейлів депутатів Держдуми РФ, яким можна не лише зателефонувати, а й надіслати СМС чи лист.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей.