За який хр*н ?! У Києві люди бурхливо реагують на нові правила перевезень (відео)

На вокзалах другий день тривають перевірки / Колаж "Сьогодні"

В Україні вже другий день діють нові правила перевезень, які вплинули на роботу залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. Деяким людям все ще важко виїхати, адже у них немає COVID-сертифікату.

Скандали на автовокзалі

Сьогодні, 22 жовтня, в Києві з автовокзалу в Рівненську область не змогла виїхати одна з пасажирок. У жінки немає COVID-сертифіката, а ПЛР-тест прострочений.

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"Я здала тест, а він діє три дні. Один день прострочений. Що не можна пропустити? Я повинна їм зараз платити 700 гривень, щоб я знову здала цей тест? А чому безкоштовно його не можна зробити? Бюджет поповнювати на мені ?! За який хр*н ?! Я отримую 1 800! ", – стверджує пасажирка.

Другий день перевірок

8:56 За словами поліцейського, на другий день проблем вже набагато менше. Перевізники краще реагують на перевірки, не конфліктують і надають документи.

8:50 Патрульні поліцейські приїхали на автостанцію "Київ", яка знаходиться біля Центрального ж / д вокзалу. Правоохоронці перевірятимуть, як перевізники і пасажири міжрегіонального транспорту дотримуються нові правила.

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Які правила ввели з 21 жовтня

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири залізничного, авіаційного та автобусного транспорту повинні мати один з таких документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозной вакциною або двома дозами двудозной,

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса, діючий 72 години.

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