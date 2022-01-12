Забив на смерть: під Києвом чоловік жорстоко вбив свою вагітну дружину з ревнощів (відео)

На Київщині чоловік жорстоко побив свою вагітну дружину через ревнощі. Зупинитись зміг лише, коли вже зрозумів, що жінка – мертва. Кореспондент "Сьогодні" Владислав Паливода поспілкувався із очевидцями трагедії.

Деталі НП

Де-не-де вибиті вікна, зруйновані стіни і дах. Це будівля колишнього гуртожитку. Тут жила лише одна сім'я: жінка, її вітчим, її чоловік та її 15-річна дочка. Жахливий інцидент стався у кімнаті. Чоловік забив руками та ногами до смерті свою співмешканку. Сталося все в кутку, на стіні видно досі плями крові.

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Олександр Миколайович – вітчим загиблої. Саме він і викликав "швидку" та поліцію. Каже, чоловік прийшов "під хмільком" і почав бити свою дружину.

"Заходжу сюди, а вона вже лежить тут закривавлена вся, я кажу, Сергію, що це таке, він каже, я її виховую", – розповідає вітчим.

Поки Олександр вийшов, щоб зателефонувати до "швидкої", нападник закривавлену жінку помив і поклав у ліжко.

"Заходжу, а вона вже помита лежить ось тут на дитячому ліжечку. Каже, що я допоміг їй помитися і поклав її спати, все добре. Я підійшов, ось так, я кажу, Сергію, ти ж її вбив, вона мертва. Та ну не може бути..." – каже чоловік.

Що кажуть у поліції

"Швидка" та поліція констатували: травми у жінки несумісні з життям.

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"За попереднім висновком жінка померла від розриву внутрішніх органів та крововтрати, маємо інформацію, що вона була навіть вагітна, але підтвердить цей факт нам лише експертиза. Нелюд вже затриманий, він обов'язково понесе сувору відповідальність, передбачену законом", – каже начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

Конфлікти з бійками траплялися майже кожен день, розповідає вітчим. Ппереважно через ревнощі. Нападник міг випити та мав проблеми з наркотиками.

"Любив траву, курив постійно, то порошки якось нюхав білі, ще якісь. Він ще наздоганяє, наздоганяється горілкою, спиртним", – додав вітчим.

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