Захворюваність зашкалює, а зона карантину не змінюється: яка COVID-ситуація у Києві

У Києві за вчорашній день виявили майже 2 тис. нових випадків коронавірусу. Крім цього, у столиці померло 6 людей за останню добу.

Головне про ситуацію з коронавірусом у столиці – у матеріалі новин "Сьогодні".

Що відбувається з коронавірусом у Києві

Станом на ранок 14 січня в Києві зафіксовано 1193 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 196 випадків більше, ніж 13 січня (997 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 343 165 випадків COVID-19.

З початку епідемії у Києві:

одужали 325 312 людей (1660 за добу);

померло 8 345 людей (6 за добу).

Вакцинація бустерною дозою у столиці

У Києві медики роблять українцям щеплення від коронавірусу бустерною дозою. Зокрема, "бустер" колють у Центрі первинної медико-санітарної допомоги у Печерському районі.

Журналісти побували в одному із центрів вакцинації та побачили, як це відбувається.

Спочатку пацієнти, які хочуть зробити щеплення, мають заповнити документи.

У коридорі є медик, з яким можна проконсультуватись.

У центрі були черги, але невеликі. Більшість людей у коридорі сиділи вже після щеплення.

Як працюють вакцини від COVID-19

Ефективність AstraZeneca

Дві дози AstraZeneca захищають від тяжкої хвороби та госпіталізації з ефективністю 92% від штаму коронавірусу "Дельта" та 86% від штаму "Альфа". Про це свідчать дані досліджень у реальних умовах, тобто після того, як десятки мільйонів людей у всьому світі зробили щеплення цією вакциною.

"Вакцина на 80% зменшує ризик заразитися COVID-19 і майже вдвічі зменшує ризик інфікувати ваших невакцинованих близьких і рідних, якщо ви все-таки захворієте", – йдеться у повідомленні.

Як вона працює

AstraZeneca використовує безпечний вірус застуди, в який вбудована "інструкція" для виготовлення специфічних білків коронавірусу.

Вектор доставляє цю "інструкцію" у клітини організму людини. Клітини починають виробляти цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла та Т-клітини до нього.

Так організм вчиться, як захиститись при зустрічі зі справжнім вірусом.

Ефективність Comirnaty від Pfizer-BioNTech

Ефективність проти так званого "дикого" варіанта вірусу SARS-CoV-2, що вперше виявився в Ухані, – 95%.

Згідно з результатами британського дослідження, опублікованому в авторитетному науковому виданні The New England Journal of Medicine в серпні 2021 року, вакцина Comirnaty/Pfizer має ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом "Альфа", і 88% від штаму "Дельта".

Як працює

Має у своєму складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує шипоподібний білок оболонки коронавірусу SARS-CoV-2. Після введення вакцини ця мРНК потрапляє в клітини організму людини й надає їм своєрідну "інструкцію", як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.

Так організм вчиться, як захиститись при зустрічі зі справжнім вірусом.

Ефективність вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech

Згідно з результатами чилійського дослідження, проведеного в лютому-квітні 2021 року, опублікованими в журналі "The New England Journal of Medicine", ефективність Coronavac/Sinovac становить 65,9% у запобіганні захворюванню на COVID-19 (штами "Альфа" та "Гамма"), 87,5% у попередженні госпіталізації та 86,3% у запобіганні смерті від ковіду.

Вакцина також довела свою ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті внаслідок захворювання, спричиненого штамом "Дельта".

Як працює вакцина

CoronaVac – це інактивована вакцина, вона містить у своєму складі неактивний, "вбитий" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Технології вироблення інактивованих вакцин вже майже 70 років. Першу вакцину за цією технологією розробили ще 1955 року. Це була вакцина від поліомієліту.

Ефективність Moderna (mRNA-1273)

Вакцина показала ефективність у запобіганні інфікуванню штамом "Дельта" у 73,1%. Ефективність вакцини у запобіганні важкому перебігу та смерті від штаму "Дельта" становить 96,1%.

Як працює

Має у своєму складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка є своєрідною "інструкцією", як створити шипоподібний білок оболонки коронавірусу SARS-CoV-2. Після введення вакцини наш організм користується цією "інструкцією", щоб утворити ці білки. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла та Т-клітини до нього.

Так організм вчиться, як захиститись при зустрічі зі справжнім вірусом.

Київ у "жовтій зоні"

Станом на 13 січня рівень захворюваності в країні становить 183 на 100 тис. населення, при певному індикаторі 75 на 100 тис. людей. У Києві цей показник становить 379 на 100 тис. людина і є найвищим у країні.

Рівень госпіталізацій по країні на 13 січня становить 25,7 за певного показника 60 на 100 тис. населення. У Києві рівень госпіталізацій – 16,4.

Завантаженість ліжок з киснем по країні на 13 січня становить 22,1% за певного показника 65%, у Києві – 11,9%.

