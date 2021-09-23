"Закинули в машину": лідер руху SaveФОП розповів деталі свого затримання

Доротич розповів, що після звільнення поїхав до ДБР. Там він написав заяву на поліцію за незаконне, за його словами, затримання. Колаж: "Сьогодні"

Стало відомо, що лідер руху SaveФОП Сергій Доротич вже повернувся на мітинг. Нагадаємо, що раніше його затримали і відвезли до Печерського відділення поліції.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" з місця події.

"Мене просто заарештували. Закинули в машину, всупереч моїй волі і завезли до Печерського РУВС. Коли прибув адвокат, вони сказали, що я вільний", – розповів Доротич про своє затримання.

Доротич також розповів, що після звільнення вони разом з адвокатом терміново поїхали до ДБР. Там вони написали заяву на поліцію за незаконне, за їхніми словами, затримання.

У Києві мітингують ФОПи

Раніше ми повідомляли, що в столиці в четвер, 23 вересня, на площі перед Верховною Радою проходить мітинг підприємців. Станом на 10:30 на акцію зібралися близько 400 осіб.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Мітинг мав розпочатися о 10:00, але мітингувальники почали приходити ще о 9:00. Сьогодні в Раді заплановано позачергове засідання, в ході якого розглянуть поправки щодо ФОПів до законодавчих актів і Податкового кодексу. Головна вимога мітингувальників – прийняти правки.