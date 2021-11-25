Затримали по "гарячим слідам". У Києві шахраї обдурили пенсіонерів на 100 тис. гривень

У столиці шахрай вкрав велику суму грошей / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримано шахрая, який за схемою "ваш родич у лікарні" обдурив пенсіонерів на 100 тис. грн. Слідчі дії продовжуються.

Про це повідомляє Прокуратура Києва у Facebook.

Реклама

"Протягом листопада поточного року чоловік за схемою "ваш родич в лікарні" ошукав двох людей. Так, зателефонувавши 83-річному чоловіку на домашній телефон чоловік повідомив, що його похресник потрапив в ДТП та потребує негайного лікування вартістю 15 тис. гривень", – йдеться у повідомленні.

Чоловік погодився передати зловмиснику гроші. Після за тією ж схемою чоловік обдурив 85-річну пенсіонерку, повідомивши, що її дочка після ДТП потребує лікування.

"Отримавши згоду потерпілої оплатити лікування доньки, зловмисник заволодів її заощадженнями на загальну суму понад 85 тис. гривень", – пишуть у прокуратурі.

Реклама

Зловмисника вдалося затримати по "гарячим слідам". Гроші пенсіонерки вилучено. Наразі 43-річному луганчанину повідомили про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Афери через ПриватБанк

ПриватБанк попередив, що українцям почали надходити дивні повідомлення про нібито отримання грошових виплат за вакцинацію від коронавірусу.

Потім потрібно було перейти на сайт, ввести свої дані та дані карти. Так шахраї й отримували доступ до рахунків.

Реклама

У ПриватБанку закликали не переходити за посиланнями та ніде не вводити дані своєї картки.

Читайте також: