Київ в історії. Як змінювався Центральний залізничний вокзал (фото)

Центральний залізничний вокзал Києва завжди вражав пасажирів готичними формами/колаж "Сьогодні"

Центральний залізничний вокзал – це символічні ворота до Києва. Через них проходять всі, хто приїжджає і їде зі столиці. Пасажири, які прибувають до Києва залізницею, не завжди замислюються про будівлю, через яку вони швидко проходять по дорозі до метро або таксі. Вокзал – це найцікавіше місце в Києві, яке має легендарну історію.

Сайт "Сьогодні" простежив, як видозмінювався термінал за 150 років.

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ЛИЦАРСЬКИЙ ЗАМОК

Найперший Київський залізничний вокзал був споруджений в 1868-1870 роках та представляв собою двоповерхову будівлю з жовтої цегли в стилі англійської готики і нагадував лицарський замок.

Якщо ви придивитеся до старовинних будівель на вулицях біля вокзалу, то помітите, що вони зведені в неоготичному стилі. Тодішні зодчі з розумом забудовували місто – витончено, зі смаком і в одній стилістиці.

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Так виглядав перший київський залізничний вокзал/Фото: Музей історії Києва

ПЕРШИЙ ПОТЯГ

Перший потяг з Балти прибув на перон Київського вокзалу 23 серпня 1868 року. Його урочисто зустрічали кияни, які мали відношення до залізниці. Будівля вокзалу і сам потяг були прикрашені прапорами.

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Прибуття першого потяга на Київський вокзал 23 серпня 1868 року/Фото: Музей історії Києва

На колесах потяга було написано "Безак". Це прізвище Київського генерал-губернатора Олександр Безака. Завдяки його зусиллям було встановлено залізничне сполучення між Києвом і Москвою, Одесою і австрійським кордоном. Помер Олександр Безак того ж 1868 року, його поховали на території Києво-Печерської лаври.

Вокзал в Києві виглядав, як справжній англійський замок/Фото: Музей історії Києва

Пасажири обжили вокзал і територію біля нього. На старовинних фото можна розгледіти біля будівлі вокзалу десятки візників, які чекають пасажирів. Вони розвозили приїжджих по готелях і буквально билися за клієнта, якщо до міста приїжджала знатна особа. Тут існували цілі артілі. У деяких було по 10-15 екіпажів, кузні для підковування коней, стайні.

СИЛЬНА ПОЖЕЖА

На жаль, але на початку минулого століття будівля Київського залізничного вокзалу сильно постраждала від пожежі. З якої причини це сталося, невідомо. Будівля до експлуатації було непридатною. Київ тривалий час залишався без вокзалу, тільки 1907 року виділили гроші на тимчасовий дерев'яний вокзал.

Фундамент під нову будівлю вокзалу залили тільки 1914 року, але через військові дій – початок Першої світової війни, так і не добудували. Кияни та гості міста користувалися тимчасовою спорудою.

НОВЕ ПРИМІЩЕННЯ І ГОЛОДОМОР

Нинішню будівлю Центрального залізничного вокзалу побудували в 1927-1932 роках. Його фасадна частина стилізована під неоготику. На ті часи він виглядав дуже помпезно і незвично.

Так виглядала будівля вокзалу в довоєнні роки/Фото: Музей історії Києва

Відкриття вокзалу збіглося з Голодомором, який влаштували в Україні. Києва голод практично не торкнувся, але сюди в пошуках їжі і порятунку приходили люди. За розповідями очевидців, знесилені громадяни вмирали на вулицях. Їх звозили до приміщення неподалік Центрального вокзалу, а потім масово вивозили.

Коли почалася Друга світова війна, то з перону Київського залізничного вокзалу кияни їхали на фронт.

Центральний вокзал Києва під час окупації/Фото: Музей історії Києва

Під час Другої світової війни будівля сильно постраждала від бомбардувань.

Так виглядала будівля Центрального залізничного вокзалу після війни/Фото: Музей історії Києва

Після звільнення Києва в ньому зробили ремонт. А в 70-х провели реконструкцію головного вестибюля.

Парковка автомобілів біля Центрального вокзалу в радянські часи/Фото: Музей історії Києва

ВИНОС ЛЕНІНА І РЕКОНСТРУКЦІЯ

2001 року Центральний залізничний вокзал повністю реконструювали. Були перебудовані платформи, відремонтовані дах і будинок вокзалу. З головного вестибюля прибрали статую Леніна і радянську символіку.

/ Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

ВЕСЬ КИЇВ ПІД СТЕЛЕЮ

Деякі кияни жартують, що якщо в головному вестибюлі вокзалу підняти голову, то можна побачити всі визначні пам'ятки Києва і сміливо повертатися додому, сказавши, що в столиці ти вже побував. У верхній частині вестибюля розміщені яскраві полотна, обрамлені ліпниною: Маріїнський палац, Брама Заборовського, Художній музей, Оперний театр.

/ Фото: Сьогодні

Під час реконструкції вокзалу пасажири неабияк постраждали від незручностей. Втім, після її завершення всі оцінили підземні пішохідні тунелі і розширену пішохідну галерею над коліями, яка поєднала будівлі Центрального і Південного вокзалів.

/ Фото: Юрій Кузнєцов, Сьогодні

До речі, Південний вокзал був побудований в рекордні терміни. З початку проєктування до здачі в експлуатацію минуло 175 днів! "У розчин дріжджі підкидаємо", – жартували будівельники, коли сюди приїжджали з перевірками чиновники і журналісти.