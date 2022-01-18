Заробляли по 70 млн щомісяця: у Києві накрили банду наркоторговців (фото)

Нарколабораторії розташовувалися в трьох приватних будинках міста / Колаж "Сьогодні"
У Києві зловмисники виготовляли та продавали наркотики. Кур'єри розповсюджували готовий "товар" за допомогою "закладок" у столиці та областях України. Так наркоторговці працювали протягом кількох років. За свої дії вони можуть бути позбавлені волі до 12 років.
Про це повідомляє ГУ СБУ у Києві та Київській області.
Працювали за правилами
Протягом кількох років група діяла за чітко встановленими правилами, де кожен мав свій обов'язок. Одні займалися закупівлею прекурсорів, інші – виготовленням готового "продукту", інші відповідали за його поширення. Продавали наркотики через 3 спеціально створені інтернет-магазини.
Який був щомісячний прибуток
Зловмисники продавали 150 кг наркотиків щомісяця, а за це отримували майже 70 млн. грн прибутку.
Наркотики виготовлялися в облаштованих нарколабораторіях, які розташовувалися у трьох приватних домоволодіннях у Києві. Там виготовляли амфетамін, МДМА, PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) та інші речовини.
Як продавали наркотики
Замовлення наркоторговці надсилали через найпопулярніший поштовий сервіс. Також працювала мережа кур'єрів, які розповсюджували "закладки" у Києві та областях України.
9 організаторів та активних учасників групи затримали. Загальна вартість наркотиків, які вилучили під час 46 обшуків, становила понад 1,5 млн доларів США за цінами "чорного ринку".
Зловмисникам уже оголосили про підозру. За свої дії вони можуть бути позбавлені волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Наркоторгівля в Україні
Від 1 до 1,5 мільйона населення України вживають наркотики. Щороку кількість таких людей зростає на 8-10%.
Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, пише Суспільне.
За словами чиновниці, близько 20% обсягів наркотиків в Україні розповсюджуються за допомогою інтернету.
"Кожен п'ятий факт збуту наркотиків у 2021 році здійснювався за допомогою мережі інтернет. Цього року правоохоронцями було враховано 24,5 тисячі кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів", – розповіла Венедіктова.
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